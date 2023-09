Auf der Spur der Fledermäuse

Mit Taschenlampe im Gepäck ging es für zahlreiche Naturbegeisterte im Rahmen der „Langen Nacht der Naturparke“ am 16. September zu einer Fledermaus-Exkursion in die Ötscher-Tropfsteinhöhle.

Im gesamten Naturpark Ötscher-Tormäuer findet man eine Vielzahl an unterschiedlichen Lebensräumen und damit auch eine große Vielfalt an Fledermausarten. Neben dem Mausohr können auch die Mopsfledermaus, das Braune Langohr und viele andere Fledermausarten in der Höhle angetroffen werden. „Die Idee, eine Fledermausführung samt Höhlenbesichtigung zu veranstalten, entstand in diesem Jahr zum ersten Mal“, verrät Höhlenchef Johann Scharner.

Bereits am Weg von der Schindlhütte über den Erlebnissteig zur Ötscher-Tropfsteinhöhle wurden die 20 interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Expertin Katharina Bürger von der KFFÖ (Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung in Österreich) begleitet und erfuhren dabei Wissenswertes zu den heimischen Fledermausarten, ihrem Schwärmverhalten und dem Winterschlaf. Das Highlight der Veranstaltung war dann die Besichtigung der Tropfsteinhöhle inklusive Beobachtung des Großen Mausohrs. Mit einem Bat-Detektor wurden auch Rufe der Fledermäuse aufgenommen und so für das menschliche Ohr hörbar gemacht.

Der Naturpark Ötscher-Tormäuer hat sich auch in einem vorangegangenen Projekt bereits mit den Lebewesen beschäftigt. So konnten in einer Studie zur Fledermausvielfalt in Obstgärten an neun Standorten elf von den 25 in Niederösterreich heimischen Arten nachgewiesen werden.

Mit etwas Glück können bei einem Ausflug in die Ötscher-Tropfsteinhöhle auch andere Lebewesen, wie die Große Höhlenkreuzspinne, der Höhlenflohkrebs oder Strudelwurmarten entdeckt werden. Auch zu diesen Höhlenbewohnern hatte Expertin Katharina Bürger im Rahmen der Exkursion einige spannende Fakten zu erzählen.

„Bereits seit 10 Jahren kommt Kathi Bürger im Winter zum Fledermauszählen zu uns. Die Fledermäuse stehen also regelmäßig unter Beobachtung“, schmunzelt Höhlenchef Johann Scharner, der mit einem Team der Natufreunde Kienberg-Gaming Einblicke in die Geschichte und die Felsformationen der Höhle gibt. Führungen durch die abenteuerliche Ötscher-Tropfsteinhöhle stehen noch bis 26. Oktober jeden Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 16 Uhr auf dem Programm.

Trotz einiger Herausforderungen kann Höhlenchef Johann Scharner insgesamt auf eine gelungene Sommersaison zurückblicken: „Der Erlebnissteig war im Mai und Juni wegen Holzarbeiten gesperrt, das haben wir schon gespürt. Mit den Besucherzahlen im Juli und August sind wir aber sehr zufrieden. Das Wochenende nutzen viele Familien, um die Tropfsteinhöhle zu besichtigen.“

Auch zahlreiche kleine Besucherinnen und Besucher sind fasziniert von der einzigartigen Höhle, in welcher es ewig Nacht bleibt. „Der Lind Horn Club schickt viele Schulklassen zu uns, was uns immer sehr freut“, bedankt sich Höhlenführer Johann Scharner bei dem Lackenhofer Kinderclub.