Lunzer Bürgermeister: „Fristen nicht eingehalten“

Bahn oder Radweg? – Die Entscheidung über die Bergstrecke der Ybbstalbahn zwischen Kienberg und Lunz am See bewegt nach wie vor die Gemüter. Während die Bahnfans bereits 2.650 Unterschriften (Stand Montagmittag) für den Erhalt des Ötscherland-Expresses gesammelt haben, wollen Gaming und Lunz am See die Verlängerung des Ybbstalradwegs umsetzen.

Seit mehr als fünf Jahren arbeiteten die beiden Standortgemeinden mit den regionalen Bahnvereinen und Bahngesellschaften (ÖGLB, NÖLB-Betrieb, NÖLB-Historische Sammlungen, Club 598) sowie dem Mostviertler Schienenradl am „Regionsprojekt Ybbstalbahn“. „Über den Gemeindeverband Ybbstal übernahmen die Gemeinden sogar das Prekariat, also die „Pacht“ der Strecke, von der NÖVOG. In einer touristischen Studie wurde Experte Alexander Kaiser beigezogen – mit dem Ergebnis, eine attraktivierte Nostalgiebahn zu forcieren, die auch eine Funktion als Radtransporter übernimmt. Das heißt, die Gemeinden haben sich sehr bemüht, ihre Hausaufgaben zu erledigen und sie standen gemeinsam mit der Region Eisenstraße Niederösterreich bereit, Akzente zu setzen“, erklärt der Lunzer Bürgermeister Josef Schachner.

Im Zuge dieses Prozesses entstanden laut Schachner im Lunzer Gemeinderat jedoch immer größere Zweifel, ob die vom Experten als Voraussetzung für einen touristischen Bahnbetrieb formulierte Professionalität des touristischen Angebots durch die regionalen Bahnvereine bzw. -gesellschaften gewährleistet werden kann. „Fristen zur Einreichung des Sanierungskonzepts für die Bahninfrastruktur wurden mehrmals nicht eingehalten, verschiedene Teile des Bahnhofsgebäudes in Lunz am See wurden von der NÖLB-Historische Sammlungen ohne Information der anderen Partner an Dritte zum Verkauf angeboten. Und schließlich wurden das Bahnhofsgebäude Lunz am See und die WC-Anlage nun an eine private Firma verkauft“, betont Schachner.

Zudem wurden auf der Trasse der Erlauftalbahn zwischen Scheibbs und Kienberg/Gaming die Gleise teils demontiert und auch dieses Grundstück von der NÖLB verkauft. „Dies waren alles Signale, die uns als Gemeinde an einem wirklich langfristigen und professionellen Betrieb der Nostalgiebahn erheblich zweifeln ließen“, sagt Schachner weiter. In der lokalen Bevölkerung sei seit dem Erfolg des Ybbstalradwegs zwischen Lunz am See und Waidhofen an der Ybbs der Wunsch gereift, auch in Richtung des Erlauftals eine attraktive Radverbindung herzustellen. Vor allem die Bewohnerinnen und Bewohner des Bodingbachtals würden damit eine sichere Radwegverbindung nach Gaming und ins Lunzer Ortszentrum erhalten und auch regional brächte dieser Lückenschluss eine immense Verbesserung. „Das Ybbstal und das Erlauftal würden durch eine landschaftlich hochattraktive Radwegverbindung miteinander verbunden“, betont der Lunzer Bürgermeister.

Der Ausbau der Strecke würde einen großen Impuls für den Ybbstalradweg und den Erlauftalradweg bringen und eine erhöhte Verkehrssicherheit auf der Bodingbachstraße mit sich bringen. „Erste Grobplanungen zeigten eine Machbarkeit des Radwegs auf der Trasse der Bergstrecke“, meint Schachner weiter. Der Kienberger Bahnhof könnte auch in einem solchen Konzept das wertvolle Wagenmaterial und die Geschichte der Bergstrecke auf spannende Weise vermitteln. Die besonderen Trestlework-Brücken entlang der Strecke würden auch weiterhin in Nutzung bleiben und Radfahrerinnen und Radfahrern eine sichere und erlebnisreiche Fahrt zwischen Lunz am See und Kienberg-Gaming ermöglichen.