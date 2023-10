Petition: Bereits 2.200 Unterschriften für den Erhalt

Gut eine Woche ist es her, dass der „Ötscherland-Express“ seine letzte Saisonfahrt bestritten hat. Noch am selben Tag wurde eine Petition zur Weiterführung der Bergstrecke gestartet. Mit Erfolg, wie Albert Malli, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Lokalbahnen, am Montag berichtet: „Dass die Petition nach nur einer Woche von 2.000 Menschen unterschrieben worden ist, hat meine kühnsten Erwartungen übertroffen. Dabei werden wir unsere 600 Vereinsmitglieder erst diese Woche auffordern, ebenfalls zu unterschreiben. Ich hoffe, dass die politischen Entscheidungsträger diese klare Willensbekundung für den Erhalt des „Ötscherland-Expresses“ auch respektieren.“

Malli ist der Meinung, dass sich der durchgehende Radweg und der Erhalt des „Ötscherland-Expresses“ unter einen Hut bringen lassen: „Zwei Drittel der Stecke liegen ja schon auf Stahlschwellen. Ich suche den Kontakt zu den Entscheidungsträgern, damit Anfang 2024 auch die letzten morschen Holzschwellen getauscht werden.“ Ende August wurden die konkreten Umsetzungspläne im Büro von Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer präsentiert. „Ich gehe davon aus, dass die Verantwortlichen im „Regionalprjekt“ zu ihrem Wort stehen und sich nicht von einem einzigen Gemeinderatsbeschluss verunsichern lassen“, sagt Malli, der auch Kontakt zum Lunzer Bürgermeister sucht, um seine Beweggründe besser kennenzulernen.

„Mich rufen Hoteliers und Wirte aus Lunz an und sagen mir, dass die Gäste der Musuemsbahn viel mehr im Ort lassen und konsumieren als die Radler. Es geht nicht darum, wie oft die Einheimischen mitfahren, es geht darum, dass das touristische Potenzial der Bahn erkannt wird. Die jetzt nötigen Investitionen in die Bahn werden sich für die Region sicherlich rechnen“, ist der Präsident überzeugt.