Radweg oder Bahntrasse: Warten auf Entscheidung

Nachdem der Lunzer Bürgermeister Josef Schachner in der NÖN-Ausgabe der Vorwoche seine Beweggründe für einen Radweg auf der jetzigen Bahntrasse erläuterte, melden sich nun wieder die Freunde der Nostalgiebahn zu Wort.

„Dass seit Beginn des Ötscherland-Expresses über 200.000 Fahrgäste eine nennenswerte Kaufkraft in die Region gebracht haben, wird da von der Gemeinde Lunz am See in keinem Wort erwähnt“, ärgert sich Albert Malli, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Lokalbahnen (ÖGLB). Er gehe davon aus, dass ein Fahrgast 30 bis 50 Euro in der Region ausgibt und insgesamt drei bis fünf Millionen Euro in die Region gespült wurden. „Das ist sicherlich weit überzogen“, meint der Lunzer Bürgermeister Josef Schachner, der in seiner Gemeinde mehr Radwegbefürworter als Bahnfreunde weiß.

Malli betont weiter: „Die Gemeinde Lunz am See rühmt sich in ihrem Informationsschreiben, das Prekariat für die Strecke übernommen zu haben. Dies wird als großzügige und entgegenkommende Geste gegenüber dem Verein dargestellt. Tatsächlich ist es so, dass bis zur Übergabe des Prekariates an den Gemeindeverband die Tochterfirma des Vereins unmittelbare Prekariatsnehmerin der NÖVOG war.“ Im Zuge der Realisierung des einvernehmlich geplanten Regionalprojekts war es ein Zugeständnis seitens der ÖGLB, auf das Prekariat Lunz – Göstling zu verzichten, um hier das Mostviertler Schienenradl zu ermöglichen. „Wir haben unser Wort gehalten und im Zuge dessen auf die fixe Zusage vertraut, dass die Bergstrecke Ybbstalbahn vom Land NÖ generalsaniert wird.“ So wurde der Gemeindeverband Ybbstal also im Einvernehmen zum Prekariatsnehmer, da ansonsten die zugesagten Mittel zur Sanierung der Strecke angeblich nicht hätten freigemacht werden können." Die Argumentation war, dass öffentliche Mittel nur für öffentliche Partner verwendet werden können, nicht aber für einen Verein. Somit haben wir auf das unmittelbare Prekariat im Sinne der Realisierung des Regionalprojekts verzichtet. Jetzt wird uns das zum Vorwurf gemacht“, argumentiert Malli.

Der Gemeindeverband Ybbstal stehe laut Bürgermeister Josef Schachner jedenfalls hinter dem Radweg-Projekt. Beides – Rad und Bahn – zu realisieren, davon hält der Bürgermeister wenig: „Mit dem Ausbau als Radweg würde ein Lückenschluss zwischen Ybbstalradweg und Erlauftalradweg geschaffen und zusätzlich mehr Verkehrssicherheit in der Bodingbachstraße gewährleistet. Außerdem sind wir verpflichtet, auf dem Radweg den Besuchern eine gewisse Qualität zu bieten und das wäre auf der Bahntrasse mit weniger als einem Prozent Steigung möglich.“

Für und Wider von beiden Seiten, jetzt heißt es abwarten, bis das Land NÖ die Angelegenheit geprüft hat und eine Entscheidung fällt. Eine schriftliche Anfrage an das zuständige Büro von Udo Landbauer blieb bis zum Redaktionsschluss leider unbeantwortet.