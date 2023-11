Ybbstal-Bergstrecke: Getrübte Freude zum 125-Jahr-Jubiläum

Während rundherum über die Zukunft des Ötscherland-Expresses und der 17 Kilometer langen Schmalspurbahn-Bergstrecke von Kienberg nach Lunz am See diskutiert wird, wollen sich die Eisenbahnfreunde der Österreichischen Gesellschaft für Lokalbahnen (ÖGLB), die die Museumsbahn betreibt, noch lange nicht geschlagen geben. Gerade zum Jubiläum 125 Jahre Ybbstalbahn-Bergstrecke will man mit Sonderfahrten nochmals von sich reden machen und auf die Bedeutung dieses „Kulturguts“ aufmerksam machen, um so die Gemeinden Gaming und Lunz, die auf dieser Strecke einen Radweg planen (die NÖN berichtete), doch nochmals zum Umdenken zu bewegen.

„Am 12. November 1898 wurde das Eisenbahn-Teilstück Lunz am See – Kienberg dem Verkehr übergeben. Es ist nicht alltäglich, dass eine Schmalspurstrecke in Niederösterreich das 125-jährige Betriebsjubiläum erreicht“, freut sich Karl Becker, Geschäftsführer des Ötscherland-Expresses. Und obwohl die eigentliche Saison schon am 8. Oktober zu Ende ging (knapp 3.000 Fahrgäste), macht der Ötscherland-Express daher am kommenden Sonntag, 12. November, eine Sonderfahrt von Kienberg nach Lunz am See. Um 10 Uhr ist Abfahrt in Kienberg (Ankunft in Lunz 11.10 Uhr). Die Rückfahrt ist für 15.35 Uhr geplant (Ankunft in Kienberg 16.40 Uhr, Anmeldungen unter ybbstalbahn@lokalbahnen.at).

Ebenso gibt es am 25. und 26. November zwei Sonderzüge vom Bahnhof Kienberg weg zur funkelnden Dorfweihnacht nach Lunz am See. Am Samstag, 25. November, ist um 14.30 Uhr Abfahrt am Bahnhof Kienberg (Rückffahrt von Lunz um 18.30 Uhr), am Sonntag, 26. November, fährt der Zug in Kienberg um 10 Uhr ab (Rückfahrt: 15.35 Uhr). Zugtickets und Reservierungen sind ab sofort möglich: office@mostviertel.at.

ÖGLB-Präsident Albert Malli bleibt trotz aller Unkenrufe weiterhin optimistisch und kämpferisch. Erst in der jüngsten Ausgabe von „Lokalbahn Aktuell“ rief er in Erinnerung, dass der Verein 1988 von den Anrainergemeinden „dringend ersucht wurde, einen Museumsbahnbetrieb aufzubauen, als die ÖBB diesen Streckenabschnitt einstellte. 1990 fuhr schließlich der erste Museumszug über den Berg. Damit soll jetzt Schluss sein?“, wirft Malli in die Debatte ein und pocht auch auf die Förderzusage des Landes. Das Land hat bereits vor acht Jahren eine Finanzspritze von 1,5 Millionen Euro für die Sanierung der Bergstrecke und den Austausch der alten Holzschwellen zugesagt.

Auch die von Robert Lehner-Teufel ins Leben gerufene Online-Petition für den Erhalt der Bahnstrecke und gegen den Umbau zu einem Radweg haben aktuell bereits knapp 4.500 Unterstützende unterschrieben.

Nachdem Lunz bereits im Oktober den Gemeinderatsbeschluss pro Radweg gefasst hat, steht in der Dezember-Sitzung auch im Gaminger Gemeinderat dieser Punkt zur Diskussion.