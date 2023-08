Katja Seitner „heiße Aktie“ für NÖAAB-Landesgeschäftsführerin

Seit 1. September 2015 ist Katja Seitner Bezirksgeschäftsführerin der ÖVP in Scheibbs. Sie folgte damals Werner Brandstetter, der ins Kommunalreferat der Landespartei wechselte. Für die heute 50-jährige Wieselburgerin war das damals eine Rückkehr in die ÖVP nach der Babypause. Die ausgebildete politische Verhaltenstechniktrainerin und Mediatorin war davor in mehreren Abteilungen der Landespartei beschäftigt. Seit zwei Jahren ist Seitner auch Betriebsratsvorsitzende in der Landespartei.

Nun könnte ein nächster Karriereschritt folgen. Denn sie gilt als aussichtsreiche Kandidatin für den Job als NÖAAB-Landesgeschäftsführerin. Nach dem Wechsel vom bisherigen NÖAAB-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner in die Landespartei – der 37-jährige Wiener Neustadter folgt mit 1. September Bernhard Ebner (50) als Landesgeschäftsführer, Ebner wechselt in die Bundes-ÖVP (die NÖN berichtete) – hat sie die Anfrage der NÖAAB-Landesvorsitzenden Christiane Teschl-Hofmeister erreicht. „Ja, es gibt eine Anfrage und Gespräche. Es wäre natürlich eine schöne Herausforderung für mich, aber noch ist nichts entschieden“, sagt Seitner gegenüber der NÖN.

Bezirksgeschäftsführerin Katja Seitner (rechts vorne - im Bild mit Sonja Halbartschlager und ÖVP-Bezirksvorsitzenden Anton Erber) könnte die Scheibbser Bezirksgeschäftsstelle schon bald verlassen und in die Landesgeschäftsführung des NÖAAB Niederösterreich wechseln. Eine Entscheidung fällt in den nächsten Tagen. Foto: Christian Eplinger

Vor zwei Jahren gab es noch eine Absage von Seitner

Übrigens ereilte sie der Ruf des NÖAAB nicht zum ersten Mal. Schon vor zwei Jahren galt sie als eine Kandidatin für diesen Posten. „Damals habe ich nicht einmal überlegt. Ich stand Toni (Anmerkung: Bezirksvorsitzendem Landtagsabgeordneten Anton Erber) und den Bezirksfunktionären im Wort, dass wir gemeinsam die Landtagswahlen 2023 schlagen werden. Daher habe ich gleich abgewunken. Jetzt ist es etwas anderes. Ich weiß, dass 2024 mit EU- und Nationalratswahlen zwei herausfordernde Wahlgänge auf die Partei zukommen, zudem bin ich auf Landesebene seit zwei Jahren auch Betriebsratsvorsitzende. Eine Aufgabe, die ich auch nicht so leicht aufgebe. Daher ist es insgesamt für mich eine persönlich schwierige Entscheidung. Aber ich weiß, dass, wenn ich mich noch einmal verändern will, ich den Schritt jetzt mit 50 wagen muss“, sagt Seitner am Montag gegenüber der NÖN und kündigt eine endgültige Entscheidung für die nächsten Tage an.

Dabei ist sie auch in enger Absprache mit Bezirksparteivorsitzendem Anton Erber. Diesen zwar der Abgang von Katja Seitner persönlich sehr schmerzen, aber letztendlich gibt es von ihm grünes Licht. „Wir sind einfach ein sehr gutes Team und Katja ist eine der umsichtigsten und kompetentesten Personen, die ich kenne. Nur muss man auch die andere Seite sehen. Man kann nicht immer nur nehmen, sondern muss auch bereit sein zu geben“, sagt Erber, der weiß, dass sich gerade NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister letztendlich innerhalb der eigenen Partei für Anton Erber nach der letzten Landtagswahl starkgemacht hat und mitverantwortlich ist, dass Erber und damit der Bezirk Scheibbs weiter im Landtag vertreten ist.

Ohne Stress: In Ruhe Seitner-Nachfolge lösen

Seitners möglicher Wechsel zum NÖAAB würde frühestens mit 1. Oktober über die Bühne gehen. Denn dieser hätte natürlich auch Folgen im Bezirk. Die Scheibbser Bezirks-ÖVP müsste sich eine neue Bezirksgeschäftsführerin oder einen neuen Bezirksgeschäftsführer suchen. „Wenn es wirklich soweit kommt, werden wir das einmal im engeren Funktionärsgremium besprechen und ausloten, wer infrage kommen könnte. Aber da wollen wir nichts überstürzen“, sagt Erber. Und auch Katja Seitner ergänzt: „Wenn dann soll es auch auf Bezirksebene eine gute Übergabe geben. Das ist mir wichtig.“