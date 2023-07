Waldbrandverordnung nun auch im Scheibbser Bezirk in Kraft

Der Bezirk Scheibbs war der 18. Bezirk in Niederösterreich, der in diesem Sommer die Waldbrandverordnung in Kraft gesetzt hat. Brandgefährliche Handlungen wie Rauchen, das Hantieren mit offenem Feuer wie das Entzünden von Lagerfeuern oder Grillen, sowie die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen sind dort verboten. In den Verordnungen wird zudem davor gewarnt, brennende oder glimmende Gegenstände wie Zündhölzer oder Zigaretten achtlos wegzuwerfen. Auch Glasflaschen und -scherben sollten auf Waldböden und trockenen Flächen aufgrund der Brennglaswirkung nicht liegen bleiben.