Grestner Radwegenetz erweitert

Am Mittwoch der Vorwoche gab Landtagsabgeordneter Anton Erber in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zwei Radwegabschnitte in der Marktgemeinde Gresten offiziell frei. Ziel ist nicht nur eine Verbesserung der Radinfrastruktur, sondern auch die Gewährleistung einer höheren Verkehrssicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer.

Beide Abschnitte sollen den ankommenden Radverkehr des Meridianradweges aus Richtung Randegg und des Radweges „Gresten Nord“ aufnehmen und in Richtung Ortskern, beziehungsweise weiter in Richtung Süden, leiten. Durch diese Neuerrichtung soll die Attraktivität dieser Achse erhöht sowie der Verlagerungseffekt verstärkt werden. Noch geplante oder bereits bestehende Radwege und das Gemeindestraßennetz führen den Radweg in südliche Richtung weiter.

Einer der beiden Radwege beginnt beim Bauhof der Marktgemeinde Gresten, umrundet das Umspannwerk und führt bis zu dem bestehenden Steg über die Kleine Erlauf. Danach folgt der Radweg einem Fußweg bis zum Anschlusspunkt in der Feldstraße. Der somit ungefähr 290 Meter lange Radweg hat eine Breite von zweienhalb Metern und ist, wie auch der zweite Radweg, als Kiesweg ausgeführt.

Weiter südlich beim Gasthaus „Kummer“ beginnt der zweite Abschnitt, welcher eine Länge von rund 260 Metern aufweist. Der bestehende Fußweg entlang der kleinen Erlauf bis zur Gemeindegrenze soll hier ausgebaut werden.

Von den rund 70.000 Euro Gesamtkosten übernimmt 60 Prozent das Land Niederösterreich, während 40 Prozent von der Marktgemeinde Gresten getragen werden. „Ein großer Dank gilt auch den Anrainern, die Grundfläche zur Verfügung gestellt haben“, betont Bürgermeister Harald Gnadenberger.

