Oh Happy Day in der Klosterkirche .

So laut und schwungvoll wie am Samstagabend geht es in der Klosterkirche Scheibbs wohl selten zu, wo „Gospel & More“ gastierten – eine Formation aus vier stimmgewaltigen Sängerinnen und Sängern, die in dieser Besetzung seit fast zehn Jahren miteinander musizieren. Und das nicht nur zur Weihnachtszeit. Gospel & More“ sind auch Gewinner des „Austrian Wedding Award“ in der Kategorie Beste Live Musik/Trauung.