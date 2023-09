Purgstall: Volleyballerinnen luden zum Fest

Von der Weißwurst über das Weizen bis zur Blasmusik – das Oktoberfest des ASKÖ Purgstall im Park hatte alles, was es zu einer echten „Purgstaller Wiesn“ machte. Am Freitagabend heizten die Bands Stop'n'Rock und The Black Proteus die Stimmung im Festzelt an, am Samstag war es ein DJ-Act. Am Sonntag gab es einen Frühschoppen mit der Werkskapelle und als kleinen Nervenkitzel zum Schluss die Ziehung der Tombola-Preise.