Wies’n-Stimmung am Steinakirchner Sportplatz

Nach drei Jahren Pause feierte das Steinakirchner Oktoberfest der Sportunion am Wochenende sein Comeback – und was für eines. Am neuen Standort, dem Sportplatzareal, sorgte das Organisationsteam rund um Matthias Mitterer, Robert Heindl, Günther Mayerhofer, Dominik Wurm, Sebastian Hochholzer und Bernie Grubhofer mit ihren vielen Helfern für einen reibungslosen Ablauf des Oktoberfestes. Freitag und Samstag war Disco-Betrieb und Wies’n-Musik angesagt. Beim traditionellen Frühschoppen am Sonntag zog der Blasmusikverein Steinakirchen mit Kapellmeister Hannes Leichtfried alle Register seines Könnens im vollen Zeltfest.