Jetzt heißt es wieder „O’zapft is“

Oktoberfeste sind längst nicht mehr auf die bayrische Metropole beschränkt. Mittlerweile gibt es auch in der Region diverse Möglichkeiten, in Tracht eine Maß Bier und die traditionellen Schmankerl zu genießen.

Gleich drei Tage wird in Steinakirchen zünftig gefeiert. Von 29. September bis 1. Oktober veranstaltet die Pro Sportunion Steinakirchen ihr traditionelles Fest. Das erste fand bereits im Jahr 1982 statt. „Wir hätten eigentlich schon unser 40-Jähriges gefeiert, aber dann kam Corona dazwischen. Das letzte Mal hatten wir das Fest 2019“, erzählt Obmann Franz Lechner.

Deshalb wird heuer wieder so richtig gefeiert, und das auch noch auf einem neuen Platz. Ursprünglich auf dem Festplatz der Gemeinde, wird jetzt der Trainings- und Hauptspielplatz für drei Tage zur „Wiesn“. „Deshalb haben wir heuer mit den Planungen bereits im Jänner begonnen, denn wir mussten noch einige Adaptierungen und Installationen durchführen, um den Festbetrieb garantieren zu können“, verrät Franz Lechner.

Damit im Festzelt so richtig „der Bär steppt“, gibt es am Freitag für die Jugend Disco mit DJ Ernesto und am Samstag Voixxrock mit „My Bock“. Traditionell geht es am Sonntag mit dem Frühschoppen weiter. Serviert werden den Besucherinnen und Besuchern – und die kommen laut dem Obmann zahlreich – Hendl, Surbraten und Weißwürste. Für die hausgemachten Mehlspeisen sorgen die Eltern der Nachwuchsspieler. Und natürlich darf das Bier vom Fass bei so einem traditionellen Fest nicht fehlen.

Unentbehrlich sind auch die freiwilligen Helfer, welche einen wesentlichen Part zum Gelingen der Veranstaltung beitragen. „Zum Glück helfen alle mit, obwohl man manchmal schon etwas Druck ausüben muss“, meint Lechner scherzhaft. Schließlich wird mit dem Reinerlös des Festes auch die Anlage in Schuss gehalten und Kredite, die für den Umbau notwendig geworden sind, werden zurückbezahlt.

Zünftig gefeiert wird auch in Amstetten

Am 14. Oktober heißt es auch in der Amstettner Remise bei der „Remisn Wiesn“ wieder „o’zapft is“. Auf dem Veranstaltungskalender steht dieses Oktoberfest seit dem Jahr 2021. „Für die Besucherinnen und Besucher gibt es Grillhendl, Weißwürste, Brezen und viele weitere Schmankerl. Heuer gibt es auch Tische für acht Personen zu reservieren, bei denen der Eintritt bereits inkludiert ist. Die Nachfrage ist groß, wir rechnen mit bis zu 600 Gästen. Das Fest wird super angenommen“, freut sich Kerstin Aigner vom Veranstalter „mado“ auf die bevorstehende Veranstaltung. Musikalisch unterhalten die „Dirndl Rocker“ und zu späterer Stunde DJ Zeus. Der Einlass startet um 19 Uhr.

Ybbstaler Oktoberfest als jährlicher Besuchermagnet

Mit dem Ybbstaler Oktoberfest, das seit 2008 vom Musikverein Konradsheim ausgerichtet wird, kommt am 21. und 22. Oktober auch Oktoberfeststimmung nach Waidhofen an der Ybbs. Seit dem ersten Jahr findet das Fest am Gelände von MHB, Holz- und Bau GmbH in der Grünhofstraße statt und zieht jährlich zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. „Das Fest war von Anfang an ein totaler Publikumsmagnet, was uns natürlich sehr freut“, erzählt Obfrau Nicole Hartung und sieht die Gründe für den großen Erfolg in der guten Zusammenarbeit des Vereins, dessen Mitglieder viel Freude und Herzblut in die jährliche Veranstaltung stecken, was sich wiederum auf das Publikum überträgt. „Genau so soll es sein: Alle wollen miteinander eine schöne Zeit verbringen!“, bringt es Hartung auf den Punkt.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet beim Ybbstaler Oktoberfest unter anderem eine große kulinarische Auswahl inklusive regionaler Schnäpse, hausgemachter Mehlspeisen und edler Tropfen an der Weinbar. Die angebotene Kinderbetreuung macht das Event auch für Familien gut zugänglich und natürlich darf auch die passende Musik nicht fehlen.

Am 21. Oktober sorgen die Trachtenmusikkapelle Konradsheim sowie die oberbayrische Party-Rock-Band Pitch Black für ausgelassene Stimmung im Festzelt. Am darauffolgenden Sonntag steht um 10.30 Uhr ein Frühschoppen mit dem Musikverein Würmla auf dem Programm, bevor es ab 14 Uhr mit den Weinviertler Mährischen Musikanten und der Postwirt Musi weitergeht. Als weitere Highlights locken der traditionelle Bieranstich mit anschließendem Freibier sowie eine Glückslos-Ziehung mit tollen Hauptgewinnen nach Waidhofen.

„Wiesn“-Feeling herrscht ebenso im Bezirk Melk

Auf viele Gäste in Feierlaune hoffen auch die Mitgliedsbetriebe von P8: Unter diesem Namen haben sich acht Firmen aus der Melker Region zusammengeschlossen. Gemeinsam veranstalten sie am 29. September ab 14 Uhr ein zünftiges Oktoberfest auf dem Parkplatz der Firma Schuster in Pöchlarn. Neben traditioneller Kulinarik rund um Weißwürste und Co. stehen auch schwungvolle Livemusik und ein Bieranstich auf dem Programm.