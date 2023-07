Oldtimer-Rallye Ennstal Classic heuer ohne Stopp in Lunz am See

Der Lunzer Willi Dinstl wird als Beifahrer mit dem Radiologen Günther Alth an den Start der diesjährigen Ennstal Classic gehen. Foto: privat

V on 19. bis 23. Juli findet die Ennstal Classic statt. Heuer jedoch führt die Route der Oldtimerbouliden nicht nach Lunz am See. Das Bergsteigerdorf wird aber durch den „Mister der Ennstal Classic“ Willi Dinstl würdig vertreten sein.

Willi Dinstl und Günther Alth fiebern dem Start der Ennstal Classic entgegen. Der Wiener Radiologe mit Lunzer Wurzeln und der heimische Mitorganisator der Rallye bringen eine Alpine a110 bj 71 an den Start. Von diesem Fahrzeug wurden Anfang der 70er-Jahre 7.849 Stück gebaut. Es verzeichnete mit drei Siegen bei der Rallye Monte Carlo und dem Gewinn der WM 1973 tolle Erfolge im Rallyesport. „Günther und ich sind mittlerweile ein kongeniales Team, wir freuen uns schon ungemein und hoffen, mit unserer Alpine das Ziel zu erreichen", meint Dinstl, der das Fernbleiben der EC in der Region bedauert. Für 2024 gibt es aber bereits die fixe Zusage. „Dann wird Lunz wird wieder Etappenort. Ich freue mich jetzt schon sehr darauf, die 400 Teilnehmer aus aller Welt in unserer wunderbaren Region und im Lunzer Ortszentrum begrüßen zu dürfen“, sagt der Lunzer.