Ennstal Classic: Tolle Autos und jede Menge Promis .

Der tragische Unfall im Vorfeld der Ennstal Classic in Lunz am See beeinflusste den Erfolg der Veranstaltung selbst in keinster Weise. Über 1.000 Besucher (vermutlich sogar an die 1.500), traumhaftes Wetter, beste Verpflegung, tolle Boliden und jede Menge Stars zum Angreifen - das macht den Etappenort Lunz am See auch bei den Teilnehmern der Ennstal Classic so beliebt.