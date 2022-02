Knapp 100 Corona-Fälle bei ZKW

Die Omikron-Welle spürt auch der größte Arbeitgeber der Region deutlich. In der ZKW-Konzernzentrale in Wieselburg sind aktuell knapp 100 Personen Corona positiv. In Zusammenhang mit Absonderungsbescheiden sorgt Omikron bei dem Unternehmen, das in Wieselburg knapp 3.000 Mitarbeiter beschäftigt, immer wieder zu großen Ausfällen an Personal. "Davon ist auch die Produktion betroffen. Wir sind in der täglichen Organisation enorm gefordert, die Produktion mit reduziertem Personal aufrecht zu erhalten, um unsere Kunden fristgerecht beliefern zu können", erklärt ZKW-Standortleiter Stefan Hauptmann.

Lesezeit: 1 Min Christian Eplinger