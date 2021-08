Das Wein- und Gourmetmagazin Falstaff sucht dieses Jahr Österreichs beliebteste Schnitzellokale. Auf die Votingliste in Niederösterreich hat es auch der „Gasthof zum Schützenwirt“ in der Langau geschafft. „Die Nominierung kam völlig überraschend, aber wir freuen uns sehr“, zeigt sich der Chef des Familienbetriebes Walter Pöllinger erfreut. Das Voting läuft bis 30. August. Abgestimmt werden kann einmal pro Tag unter www.falstaff.at/nd/voting-oesterreichs-beliebteste-wiener-schnitzel-lokale-1/ .

Das Nationalgericht Österreichs bietet der Gasthof in fünf verschiedenen Varianten an. Neben dem klassischen Schweins- und Putenschnitzel, stehen auch Kalbsschnitzel, Cordon Bleu und saisonales Hirschschnitzel auf der Speisekarte des Lokals. Was das Gericht in seinem Betrieb so besonders macht, erklärt Walter Pöllinger: „Es wird immer frisch zubereitet, in frischem Schweineschmalz gebraten und ist nicht vorpaniert.“ Bei der Zubereitung ihrer Gerichte setzt der ganzjährig geöffnete Familienbetrieb auf traditionelle Küche, regionale Spezialitäten und saisonale Zutaten. Dabei arbeiten sie eng mit qualitätsbewussten Produzenten zusammen.

Der im Jahr 1935 eröffnete Gasthof beschäftigt aktuell drei Mitarbeiter und bedient täglich zahlreiche Gäste. Neben Einheimischen aus dem Bezirk kommen ebenso Leute aus Amstetten und der Mariazeller Gegend, um in dem Lokal zu essen. Unter den Gästen befindet sich regelmäßig auch Bürgermeisterin Renate Rakwetz.

Die Pandemiezeit, in welcher die Gastronomie vorübergehend schließen musste, bewältigte der Schützenwirt durch einen Abholservice und ein eigenes angrenzendes Geschäft.