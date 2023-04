ABBA-Show und Philipp Hochmair im Wieselburger Schlosspark

Erstmals soll heuer im Sommer im Schlosspark die „hiesige&dosige“-Bühne eine Woche später gleich nochmals genutzt werden. Die Marketingagentur cayenne holt am 11. August die Magie von ABBA mit „Mamma Mia - What a Show“ in den Schlosspark und einen Tag später Romy-Preisträger und Jedermann-Darsteller Philipp Hochmair. Der zeigt am 12. August zusammen mit dem österreichischen Avantgarde-Musiker Kurt Razelli „Jedermann Razelli XL“.

„Wir wollen die Synergien nutzen und gleichzeitig das wunderbare Ambiente des Schlossparks mit Top-Events bespielen“, schildert Wolfgang Übl, geschäftsführender Gesellschafter der cayenne-Marketingagentur, die diese beiden Events organisiert.

Zusätzliche Belebung für die Stadtkultur

„Diese zwei Events sind eine besondere Belebung für unsere Stadt, auch wenn uns bewusst ist, dass wir dabei auch auf die Anrainer nicht vergessen dürfen. Daher wird es, anders als beim „hiesige- & dosige“-Festival, bei diesen beiden Events keine Aftershow-Parties geben bzw. werden diese auch nicht bis nach Mitternacht dauern“, verspricht Bürgermeister Josef Leitner.

Groß ist die Vorfreude auf diese Events auch bei den Raiffeisenbank-Direktoren Hannes Scheuchelbauer und Leopold Grubhofer. Die Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel ist Partner der beiden Veranstaltungen. „ABBA geht immer und für jedes Alter. Das ist einfach Happy-Feeling und hat durch den ABBA-Film einen neuen Boom erlebt“, ist Hannes Scheuchelbauer überzeugt. Leopold Grubhofer freut sich auch schon auf Jedermann-Darsteller Philipp Hochmair: „Er ist einer der besten Schauspieler Österreichs und wird nicht zu Unrecht als Jedermann der zeitgenössischen Popkultur bezeichnet.“

Eine unvergessliche Reise durch die ABBA-Musikgeschichte

Die Coverband „The Magic of ABBA“ wird am 11. August ab 19.30 Uhr den Schlosspark zum Beben bringen. Die Band hat sich dem Ziel verschrieben, das authentische ABBA-Erlebnis auf die Bühne zu bringen. Angefangen bei den Kostümen und der Choreografie bis hin zum Sound und der Stimmung: „The Magic of ABBA“ lässt die Zuschauer in die Welt der 70er-Jahre eintauchen und sorgt für eine unvergleichliche Party-Atmosphäre. Im Gepäck natürlich auch die größten ABBA-Hits wie „Dancing Queen“, „Mamma Mia“ oder „Waterloo“.

Ein avantgardistischer Abend mit Philipp Hochmair

Am 12. August gibt der Romy-Preisträger Philipp Hochmair zusammen mit dem österreichischen Avantgarde-Musiker Kurt Razelli um 19.30 Uhr im Schlosspark Wieselburg ihre Interpretation „Jedermann Razelli RMX“ zum Besten.

Philipp Hochmair ist seit Jahren ein Publikumsmagnet auf den Theaterbühnen. Unvergesslich bleibt sein Auftritt im „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen im Jahr 2018, als er kurzfristig für Tobias Moretti eingesprungen ist, sowie seine charmante Rolle als Joachim Schnitzler bei der ORF-Erfolgsserie „Vorstadtweiber“. Seine bisher größte Herausforderung war die Rolle des Reinhard Heydrich in „Die Wannseekonferenz“.

Mit seinem„Jedermann Razelli RMX“ hat sich der Romy-Preisträger in einer weiteren, neuen Form an das „Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ angenähert. Diesmal mit dem österreichischen Avantgarde-Musiker Kurt Razelli. In einer auf die wesentlichen Passagen komprimierten, verdichteten Version bereitet der Mashup-Künstler Hochmairs vielstimmigen Monolog mit filmepischen Klangflächen und dramatischen Soundscapes neu auf.

Kartenvorverkauf gestartet - Mit der NÖN gibt es Tickets zu gewinnen

Der Kartenvorverkauf für beide Events über oeticket und in den Raiffeisenbanken ist bereits gestartet. Eintrittspreise: 34 bis 69 Euro (Theaterbestuhlung).

Über die NÖN gibt es für die ABBA-Show am 11. August zwei Mal zwei Karten zu gewinnen. Schicken Sie uns bis 15. April eine E-Mail mit einem Foto von Ihnen im ABBA-Outfit. Die originellsten Einsendungen gewinnen!

Mail an: redaktion.erlauftal@noen.at, Stichwort „Abba“, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

