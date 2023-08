Silent Cinema auf der Burgarena in Reinsberg

Am Mittwoch, 23. August 2023 verwandelt sich die Burgarena Reinsberg um 18.45 Uhr in ein Open-Air-Kino der besonderen Art, denn die „Ö3 Silent Cinema Open Air Kino Tour 2023“ macht Halt in Reinsberg. Jeder Gast bekommt einen eigenen Kopfhörer für das individuell-perfekte Klangerlebnis. Zudem gibt es einen Zweikanalton mit der deutschen Vertonung und dem Originalton, die Entscheidung bleibt den Besuchern selbst überlassen. Welcher Film gespielt wird, ist per Voting im Internet entschieden worden. Der Film „The Greatest Showman“ hat dabei gewonnen.

Es besteht die Möglichkeit Tickets online oder (sofern noch verfügbar) auch an der Abendkasse um je 8 Euro pro Person zu erwerben. Eine Sitzplatzreservierung wie im normalen Kino ist nicht möglich, dennoch ist ein Platz im Liegestuhl garantiert.

Alle Voting-, Film- und Ticketinfos finden Interessierte auf https://www.silentcinema.at/ticket/reinsberg-burgarena/