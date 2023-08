Gesangstalente ließen Scheibbs erklingen

„Ich glaube wir werden heute ein sehr eindrucksvolles und stimmungsvolles Konzert hören!“, begrüßte Stadtrat Hans Huber vergangenen Montag das zahlreiche Publikum in der Scheibbser Innenstadt. Mit diesen Worten sollte er Recht behalten, denn Michael Gallistl zeigte in Begleitung seiner Bandmitglieder Georg Zeisenböck und Magdalena Kanev erneut sein musikalisches Talent auf der Stadtmole.

Bevor der gebürtige Scheibbser an dem lauen Sommerabend die Bühne betrat, durfte das Publikum dem Auftritt von Vanessa Weissenberger lauschen. Unter dem Künstlernamen Vanaya stand das junge Gesangstalent letztes Jahr als Finalistin auf der „NÖN sucht das größte Talent“-Bühne. Auch beim Open-Air-Konzert in Scheibbs begeisterte sie unter anderem mit ihrem eigenen Song „Ich wein für dich“. Nichts als staunende Gesichter sah man, als die 19-Jährige mit „Rise Like A Phoenix“ ihre beeindruckende Stimme präsentierte.

Nicht weniger Applaus gab es für Michael Gallistl, der das Publikum mit mitreißenden Hits von den 60ern bis heute zum Mitsingen, Klatschen und Tanzen animierte und damit für ausgelassene Stimmung sorgte. Ruhigere Töne stimmte der Sänger mit gefühlvollen Balladen und seinen selbst komponierten Songs „Tell You Something“ und „Verborgene Liebe“ an.

Die Veröffentlichung seiner nächsten Single steht Ende September auf dem Programm. Vergangenen Montag wartete allerdings eine besondere Überraschung in Form einer Hörprobe des „lockeren Gute-Laune-Songs“ auf die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer.

Somit war für jeden Musikgeschmack das passende Lied dabei, um das Konzert im stimmungsvollen Ambiente an der Erlauf zu genießen.