Ein Abend voller Literatur

Bei bestem Somerwetter ging am vergangenen Freitagabend die gut besuchte Open-Air-Lesung „Literatur und Wiese“ vom Kulturverein „halle2“ über die Bühne. Den Start des Abends machte die gebürtige Slowenin Ana Marwan. Mit ihrem Romandebüt „Der Kreis des Weberknechts“ erhielt die in Wien lebende Schriftstellerin den Ingeborg-Bachmann-Preis. Weiter ging es mit der Salzburger Autorin Birgit Birnbacher. Die preisgekrönte Schriftstellerin las aus ihrem neuen Roman „Wovon wir leben“. Den Abschluss machten der Lyriker Hermann Niklas und der Musiker Josef Wagner. Ihr 2020 erschienener Lyrikband „Wetter“ handelt von einem Gang durch die Troposphäre, jener atmosphärischen Schicht, in der sich die meisten Wetterphänomene abspielen.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem heutigen Abend. Diese Veranstaltung ist von Jahr zu Jahr, insbesondere bei Schönwetter, etwas ganz Besonderes. Das zeigt auch die Geschichte hinter dieser Veranstaltung. „Literatur und Wiese“ gibt es seit über 20 Jahren und ist somit eine der ältesten Literaturveranstaltungen Österreichs“, sagt Vereinsmitglied Peter Brandstetter.