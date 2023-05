Gansch und Pixner füllten die Burgarena Reinsberg

Standing ovations in der vollbesetzten Burgarena - besser hätte die Stimmung beim ersten Open-Air Konzert am vergangenen Sonntag nicht sein können. Mit dem Projekt Alpen & Glühen zeigen die beiden herausragenden Musikerpersönlichkeiten Herbert Pixner und Thomas Gansch, dass alpenländische Volksmusik und Improvisation wundervoll miteinander harmonieren und interagieren.

Mit ihnen auf der Bühne standen Lukas Kranzelbinder am Bass, Percussionist Manu Delago und das Radio String Quartett (Bernie Mallinger, Cynthia Liao, Sophie Abraham und Ingmar Jenner).

Als nächstes Highlight in der Burgarena gibt Thomas Stipsitz am Freitag, 16. Juni, sein Programm „Stinatzer Delekatessen – Quasi ein Best Of“ zum Besten. Bereits am Sonntag, 4. Juni, ab 17 Uhr kommen im Musium die Kinder ab 6 Jahren beim interaktiven Rätselabenteuer „Gleich hinterm Feuermond“ voll auf ihre Kosten.

