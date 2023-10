Herbsttage: Wieselburgerin Emilia Heigl im Ensemble und als Barbara

Die Herbsttage Blindenmarkt versprechen auch in diesem Jahr ein außergewöhnliches Highlight für Musik-und Operettenliebhaber. Diesen Freitag, 6. Oktober, feiert die Operette „Eine Nacht in Venedig“ von Johann Strauss ihre Premiere in der Ybbsfeldhalle. Das Publikum erwartet eine magische Nacht voller Intrigen, Amüsement und Liebeslust. Die Goldene Operettenära lässt grüßen, wenn die Fischverkäuferin Annina (Lena Stöckelle) in Urbinos Palast auf fesselnde Verwicklungen und berauschende Leidenschaft trifft. Clemens Kerschbaumer spielt den Captain Urbino, der wie jedes Jahr zu seinem verführerischen Kostümfest lädt.

Blindenmarkt-Urgestein Kurt Dlouhy steht alternierend mit Thomas Böttcher am Dirigentenpult, Choreografin Monica I. Rusu-Radman führt Regie, Andreas Sauerzapf hat eine neue Fassung geschaffen und übernimmt auch die Dialogregie. Für eine beeindruckende Ausstattung sorgen Anna-Sophie Lienbacher und Marcus Ganser.

Ensemble- & Solo-Rolle beim zweiten Blindenmarkt-Engagement.

Zum zweiten Mal bei einer Herbsttage-Eigenproduktion mit dabei ist auch die 24-jährige Wieselburgerin Emilia Heigl. Die Absolventin der Performing Academy Wien war bereits 2020 Teil des Herbsttage-Tanz-Ensembles. 2021 und 2022 war sie dann auf einem Kreuzfahrtschiff engagiert. Heuer hat das Blindenmarkt-Engagement für sie wieder perfekt reingepasst, nachdem sie im Frühjahr im Landestheater St. Pölten und im Sommer bei Ritter Rüdiger als Burgfräulein Isabella in Reinsberg auf der Bühne stand.

In „Eine Nacht in Venedig“ spielt sie gleich zwei Rollen. „Zum einen bin ich wieder Mitglied des Ensembles, aber an vier der insgesamt 13 Vorstellungen spiele ich die Rolle der Barbara, die den Platz der vom Herzog so begehrten Annina beim Maskenball einnimmt“, schildert Emilia Heigl, die damit am kommenden Wochenende gleich zwei Premieren hat: am Freitag jene im Ensemble und am Samstag in der Solorolle als Barbara. Ihre Soloauftritte als Barbara hat Emilia Heigl übrigens auch noch am 14. Oktober (nachmittags und abends) und am 20. Oktober. In den übrigen Vorstellungen spielt Larissa Winkel die Barbara.

„Blindenmarkt hat ein besonderes Flair. Die Kolleginnen und Kollegen sind top und die Kostüme von Anna-Sophie Lienbacher wunderschön. Ich fühle mich hier sehr wohl und freue mich auf die Aufführungen“, sagt die junge Wieselburgerin, die eigentlich vom Musical kommt, die Operette aber in Blindenmarkt durchaus lieben gelernt hat.

Die 24-jährige Emilia Heigl spielt in „Eine Nacht in Venedig" sowohl im Ensemble mit als auch bei vier Vorstellungen die Rolle der Barbara. Foto: Lukas Beck, lukas-beck

„Eine Nacht in Venedig“ bei den Herbsttagen Blindenmarkt. Premiere am 6. Oktober. Infos & Karten unter www.herbsttage.at.