ÖGK holt Kinderärzte vor den Vorhang

Kinderärztinnen und Kinderärzte spielen eine entscheidende Rolle im österreichischen Gesundheitssystem. Sie sind für Kinder oft der erste Kontakt mit Medizin und begleiten sie von der Geburt bis ins junge Erwachsenenalter. Dabei decken sie ein breites Spektrum an medizinischen Themen ab und vermitteln entscheidende Gesundheitskompetenzen, die sie ihr weiteres Leben lang begleiten.

Die beiden ÖGK-Landesstellenausschussvorsitzenden der Landesstelle Niederösterreich Robert Leitner und Norbert Fidler konnten sich davon in Niederösterreichs Kinderordinationen überzeugen. Robert Leitner besuchte die Kindermedizinerin Tatjana Offenberger in Scheibbs und Norbert Fidler stattete Julia Kubinger in Böheimkirchen einen Besuch ab. Beide Landesstellenausschussvorsitzende der Österreichischen Gesundheitskasse Niederösterreich konnten sich so über den Arbeitsalltag der Kinderärztinnen mit ihren kleinen Patientinnen und Patienten ein Bild machen.

„Kindermedizinerinnen und -mediziner sind Allrounder! Ob grippaler Infekt, Versorgung von Verletzungen oder die Betreuung des Kindes während des Wachstums, das ist alles bei den Kinderärztinnen und -ärzten möglich“, hebt Robert Leitner hervor.

Über 1,1 Millionen Untersuchungen haben Kinderärztinnen und Kinderärzte in Österreich im Vorjahr durchgeführt. Bei über 900.000 waren die Patientinnen und Patienten im Alter von null bis neun Jahren. Insgesamt sind bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche versichert. Aktuell gibt es flächendeckend 299 ÖGK-Vertragsärztinnen und -ärzte in der Kindermedizin – im Scheibbser Bezirk allerdings nur vier.