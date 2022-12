Aigner-Platzerl in Steinakirchen eröffnet

Am 1. Adventsamstag wurde der Weihnachtsbaum in Steinakirchen nach Tradition im Anschluss an die Abendmesse das erste Mal beleuchtet. „Unser Baum nahm heuer eine rekordverdächtig kurze Strecke auf sich, denn es waren kaum 100 Meter vom Garten der Familie Freudenthaler hierher“, betonte Bürgermeister Wolfgang Pöhacker, der gleichzeitig auch das Aigner Platzerl feierlich eröffnete.

Der neue Platz bietet nicht nur tagsüber eine Raststelle für müde Radler, sondern auch abends für Veranstaltungen den notwendigen Schutz gegen die Witterung mit einem geschützten Unterstand. Insgesamt sechs gut nutzbare Parkplätze sind durch die Neugestaltung entstanden. „Die alten waren zu steil und zu kurz, geparkte Autos ragten auf die Fahrbahn hinaus“, begründet der Bürgermeister diese Initiative. Ermöglicht wurde der Bau durch eine Förderung von Nafes, NÖ Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Einkaufs in Stadt- und Ortszentren. Die bereits vorhandene E-Bike-Ladestation wurde ebenfalls attraktiviert.

