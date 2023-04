Bezirk Scheibbs: Die ersten Ratschenkinder-Fotos sind da

Schickt auch Ihr uns Fotos von Euren Ratschengruppen - am besten per Mail an redaktion.erlauftal@noen.at mit einer kurzen Beschreibung, wer am Foto ist und woher die Gruppe ist.

Die Fotos werden auf unserer Homepage, unsren Social Media-Kanälen und eventuell auch in der kommenden Printausgabe der NÖN veröffentlicht. Danke & Frohe Ostern!

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.