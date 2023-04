Die Ratschenkinder aus dem Bezirk Scheibbs

Auch in Puchenstuben, Oberndorf und St. Georgen an der Leys waren die Ratschenkinder am Karfreitag unterwegs. In Oberndorf versorgte Michaela Fohringer die Ratschenkinder am Karfreitagmorgen mit Tee und einem süßen Striezel, ehe die Kinder aufgeteilt in mehreren Gruppen durch den Ort zogen. Um 6 Uhr morgens, 12 Uhr mittags und 18 Uhr abends ersetzen sie in Oberndorf die Glocken. In St. Georgen an der Leys waren sieben Ministratengruppen als Ratschenkinder unterwegs und brachten so den Ostergruß in jedes Haus der Pfarre.

Schickt uns Eure Fotos!

Schickt auch Ihr uns Fotos von Euren Ratschengruppen - am besten per Mail an redaktion.erlauftal@noen.at mit einer kurzen Beschreibung, wer am Foto ist und woher die Gruppe ist.

Die Fotos werden auf unserer Homepage, unsren Social Media-Kanälen und eventuell auch in der kommenden Printausgabe der NÖN veröffentlicht. Danke & Frohe Ostern!

Der Osterbrauch des Ratschens

Der Ursprung des Ratschens geht bis ins 6. Jahrhundert zurück, denn da gab es noch keine Kirchenglocken. In den Kirchtürmen waren damals große hölzerne Schallgeräte mit Hämmern verankert. Am Gründonnerstag verstummen die Glocken der Kirchen und „fliegen nach Rom“. Erst bei der Auferstehungsfeier in der Osternacht werden die Ratschen wieder von den Glocken abgelöst.

Ursprünglich sind die Osterratschen als Alternative entstanden, da sie weniger Lärm machen als die Kirchenglocken, aber dennoch den Gottesdienst ankündigen. Manche Ratschen können zwar sehr laut werden, sind aber dennoch leiser als Glocken. In der Osterzeit soll nämlich kein lautes Geläut in der Umgebung der Kirche zu hören sein. Außer der Glocken wird auch die Orgel in dieser Zeit nicht genutzt und auch die Altarschellen werden durch Rasseln ersetzt.

