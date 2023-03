Ostermarkt am Wieselburger Zwiesel-Platz

„Das Wetter könnte etwas besser sein, aber insgesamt sind wir sehr zufrieden“, freute sich Stadtmarketing-Leiter Wirtschaftsstadtrat Josef Lechner (SPÖ) am ersten Tag des diesjährigen Ostermarktes in der Stadtgemeinde Wieselburg. Und als dann am Nachmittag auch noch die Sonne die Wolken verdrängte, strahlte er übers ganze Gesicht.

Beim Zwiesel-Platz bei den Winzern präsentieren Kunsthandwerker, Hobbyproduzenten und die Erlauftaler Bienenliebhaber ihre österlichen Produkte. Dazu gibt es asiatische Spezialitäten von der Familie Distelberger, erlesene Weine und Prosecco von VinoGina sowie gastronomische Bewirtung vom Plauscherl. Am Freitagabend sorgt die Wieselburger Tanzlmusi ab 17 Uhr zudem für musikalische Unterhaltung.

Auffällig ist heuer auch der schöne Blumenschmuck vor den Osterständen. Der stammt von Blumen Tree. „Wir haben diese Töpfe vom Stadtmarketing angeschafft. Heute und morgen stehen sie am Ostermarkt, ab nächster Woche vor den Geschäften im Stadtzentrum“, sagt Lechner.

Heuer kein Schmankerlmarkt

Apropos Zwiesel-Platz: Fünf Jahre hindurch hat es in Wieselburg monatlichen einen Schmankerlmarkt gegeben - zuerst am Rathausplatz, zuletzt am Zwiesel-Platz. Der wird heuer nicht mehr stattfinden. „Das Interesse der Standbeschicker aber leider auch des Publikums hat zuletzt stark nachgelassen. Daher haben wir uns entschieden, heuer keinen Schmankerlmarkt mehr zu machen. Mal sehen, was die Zukunft bringt“, erklärt Josef Lechner.

Ostermärkte auch in Oberndorf und Scheibbs

Apropos Ostermärkte: An diesem Wochenende hat am Samstag und Sonntag noch der Straußenhof Halmer in Oberndorf seinen Ostermarkt geöffnet - jeweils 10 bis 18 Uhr. Um 10.30 Uhr und 13.30 Uhr gibt es dabei die öffentliche Straußenfütterung. In Scheibbs gibt es von 3. bis 7. April in der Scheibbser Keramik der NÖ Lebenshilfe die traditionelle Osterstimmung mit Kindertöpfern, Bücherflohmarkt, Betriebsbesichtigung und natürlich Einkaufsmöglichkeiten. Geöffnet hat die Scheibbser Keramik Montag bis Donnerstag von 9 bis 15.30 Uhr sowie am Freitag von 9 bis 12 Uhr.

