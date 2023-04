Neues Flair am Wieselburger Messegelände

Schon beim ersten Blick in die Hallen wat der Testival-Charakter des neuen Messe-Formats sichtbar. Vor der Mitmach-Bühne wurden unter anderem Yoga-Sessions und Box-Trainings angeboten. Der Boulder-Turm, der sogar die jüngsten Messebesucherinnen und -besucher hoch hinaus brachte, war ein Highlight der Sonderklasse. Lockere Stimmung, ein geballtes Programm und Messebesucherinnnen und -besucher im Lieblingssportoutfit rundeten den versprühten Lifestyle perfekt ab.

„Das Konzept ging voll auf“, freut sich Projektleiterin Barbara Völkl. „Das gut genutzte, umfangreiche Testangebot ist der klare USP der Messe“, betonte Völkl. Nach langer Anspannung durch das Hochwasser in den Vortagen, konnte ab Samstag auch bei hervorragendem Wetter die Erlauf für das Testival genutzt werden. Stand-up Paddeln, Kanu fahren und Neopren-Anzüge testen, standen am Programm.

Ein Blickfang auf der Messe war auch das österreichische Bundesheer, das durch den Bewegungsparcours des Heeresportzentrums im Freigelände die Geschicklichkeit der Besucher getestet hat. Mit Outdoor- und Survival-Tipps stand das Jagdkommando bereit, darüber hinaus wurden die Einsatzgebiete und Aufgaben Interessierten erklärt. Wer seine körperliche Fitness austesten wollte, konnte diesen Teil der militärische Aufnahmeprüfung vor Ort absolvieren.

Wandelbares Messegelände

„Dieses Wochenende hat einmal mehr gezeigt, wie wandelbar unser Messegelände ist, und welche unzähligen Möglichkeiten wir hier haben,“ betont Messedirektor Werner Roher. Die Premiere zieht mit Größen aus der Sportszene im Rahmenprogramm wie dem dreifachen Radweltmeister Roland Königshofer, die Alpinkletterer Barbara Zangerl und Jacopo Larcher oder BMX-Butcher-Jam-Gewinner Senad Grosic, über 50 Aussteller und knapp 5.000 Besucher.

„Das neue Format hat ein solides Fundament geschaffen. Es gibt schon viele Ideen, wie wir die Outdoor künftig noch ausbauen und thematisch erweitern wollen“, blickt Projektleiterin Barbara Völkl schon in die Zukunft.

Auch Streetfood-Market-Premiere ist gelungen

Eine sehr erfolgreiche Premiere erlebte der erstmals in Wieselburg stattgefundene Streetfood-Market am Hotelplatz entlang der Erlauf. Der Markt war bewusst räumlich und zeitlich als Ergänzung zur Outdoor festgesetzt worden und konnte eine sehr gute Besucherfrequenz verzeichnen. Dazu hat – neben dem qualitativ hochwertigen Angebot von fast 20 Marktständen - auch das schöne Wetter am ersten richtigen Frühlingswochenende beigetragen, das zum Glück erst am Sonntag um 16.30 Uhr mit einem Gewitterregen zu Ende ging. Eine Fortsetzung von Messe und Streetfood-Market ist jedenfalls für 2024 vorgesehen.

Die nächste Verwandlung des Messegeländes steht bereits von 1. bis 4. Juni am Programm: Hier steht die „Land & Forst – Fachmesse für Land- und Forstwirtschaft“ am Programm: Holzschnitzer, Traktoren bis 500 PS, Innovation Farm und vieles mehr gibt es hier zu entdecken. Auch diese Messe wird mit der Grill & BBQ-Outdoor einen neuen Fachmesseteil beinhalten.

