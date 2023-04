Premiere für Wieselburger Outdoor-Messe

Also, wer von Freitag bis Sonntag die Premiere der „Outdoor - Sport & Bike“-Messe besucht (täglich von 9 bis 18 Uhr), der sollte am besten im Sport-Outfit kommen. „Natürlich haben wir nach den starken Regenfällen etwas gezittert und können zum aktuellen Zeitpunkt auch noch nicht sagen, ob wir aufgrund der starken Strömung alle geplanten Events auf der Erlauf durchführen können. Aber mit der Aussicht auf Sonnenschein am Wochenende freuen wir uns auf viele Besucher im Sportoutfit, die bei unserer neuen Messe nicht nur die neuesten Outdoor- und Bike-Trends zu sehen bekommen, sondern auch die verschiedensten Testmöglichkeiten ausprobieren“, erklärt Projektleiterin Barbara Völkl von der Messe Wieselburg am Montagnachmittag im NÖN-Telefonat.

Die „Outdoor - Sport & Bike“ bietet vom Boulder Block, über Yoga, Pilates, Warm-up, Kickboxen, Zumba und Co., bis hin zu Bogenschießen, Segway-Fahren, verschiedenste Hindernis-Parcours, einer Kletterwand, Indoor-Laufstrecke und die Möglichkeiten, die neuesten Modelle im E-Bike- und Bike-Bereich am Trail-Parcours oder Pumptrack sowie im Freien zu testen. Dazu gibt es eine Outdoor Attack für Groß und Klein. „Ich bin überzeugt, dass diese Veranstaltung mit Testmöglichkeiten am Land und Wasser die ganze Familie begeistern wird“, sagt Völkl.

Noch kann man sich unter www.outdoor-messe.at für Workshops und die Kids Bike Trophy anmelden. Interessierte haben die Möglichkeit, sich Inputs von namhaften Größen aus der Outdoor-Sportszene zu holen. Dazu gibt es auch eine Trail-Show mit Thomas und Alexander Pechhacker (täglich 10 Uhr sowie am Samstag und Sonntag auch um 16 Uhr) und eine BMX-Show mit Senad Grosic am Samstag um 15 Uhr.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.