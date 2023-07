Padel-Tennis Scheibbs: Ab heute wird gepadelt!

M it einem Show-Match werden Hans Vieghofer, Richard Ehrlich, Jakob Stockinger und Martin Weinmesser die Padel-Anlage in Scheibbs am Donnerstag um 15 Uhr offiziell eröffnen.

Seit knapp zwei Wochen stehen die beiden von der Stadtgemeinde Scheibbs errichteten Padel-Courts beim Scheibbser Freizeitzentrum. „In den vergangenen Tagen sind die Arbeiten rund herum großteils abgeschlossen worden. Es fehlen jetzt wirklich nur mehr Kleinigkeiten“, weiß Sebastian Ressl vom Tennisverein Scheibbs, der die Anlage betreuen wird. Mit dem Show-Doppel am Donnerstag werden die beiden Courts offiziell in Betrieb genommen. „Danach kann jeder und jede erste Padel-Schläge ausprobieren, den Sport und die Anlage testen. Leih-Ausrüstung ist vorhanden“, weiß Ressl. Die offizielle Eröffnungsfeier ist dann für den Spätsommer geplant. Ab Freitag kann man aber über die Homepage des UTC Sparkasse Scheibbs (www.utcscheibbs.at) unter der Rubrik Padel Court-Zeiten reservieren. Eine Einzelstunde kostet aktuell 20 Euro (für UTC-Mitglieder 16 Euro). Auf der Homepage findet man auch alle wissenswerte Infos zur Trendsportart Padel-Tennis. Foto: Ressl