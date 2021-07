Bezirk Scheibbs: Dritte Woche ohne Corona-Fall .

Während in etlichen Bezirken Niederösterreichs in den vergangenen Tagen die Corona-Zahlen vor allem durch Urlaubsrückkehrer wieder gestiegen sind, bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz im Scheibbser Bezirk auch zu Wochenbeginn bei 0,0 Fällen. Das heißt in den vergangenen sieben Tagen ist im Bezirk keine neue Corona-Infektion mehr schlagend geworden. Anders im Bezirk Amstetten: Da liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag bei 7,7 Fällen, in Waidhofen sogar bei 9 Fällen - wobei das in absoluten Zahlen nur einen echten Fall bedeutet.