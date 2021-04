"Wir haben leider das Problem, dass bei drei unserer Mitarbeiter ein positives Corona-Testergebnis aufgeschlagen ist. Da dies auch weitere Quarantänemaßnahmen für K1-Personen bedingt, ist ab Donnerstag unser Parteienverkehr wesentlich eingeschränkt", erklärt Stadtamtsdirektor Gerhard Nenning gegenüber der NÖN.

Der Auslöser für die positiven Corona-Fälle im Scheibbser Rathaus wird im Bürgerservice vermutet, wo zuletzt der Parteienverkehr wieder stark zugenommen hatte. Aktuell bietet die Gemeinde, den direkten Kontakt mit den verbliebenen Mitarbeitern nach Möglichkeit zu vermeiden, um nicht noch weitere Ausfälle zu riskieren. "Nutzen Sie daher bitte die digitalen Kontaktmöglichkeiten via Mail oder Telefon", bittet Nenning.

Ein Zugang zum Rathaus ist aktuell nur über vorherige Anmeldung direkt bei den Mitarbeitern möglich (Kontakt - Telefon: 07482/42511 oder per Mail stadtamt@scheibbs.gv.at, Homepage: https://www.scheibbs.gv.at/stadtgemeinde/). Der Aufenthalt selbst soll so kurz wie möglich gestaltet werden.

Testbetrieb bleibt aufrecht

Den Teststraßenbetrieb, der ja ebenfalls in der Aula des Rathauses untergebracht ist, will die Stadtgemeinde trotz allem aufrecht erhalten. Aktuell wird in Scheibbs Montag und Mittwoch (jeweils von 7 bis 10 sowie 16 bis 18 Uhr) sowie Freitag von 12 bis 15 Uhr getestet. Weitere Testmöglichkeiten in Scheibbs gibt es in der Sparkasse Scheibbs, wo die Apotheke Scheibbs täglich von 8 bis 12 Uhr sowie am Montag und Freitag auch von 13.30 bis 17 Uhr Antigen-Schnelltests durchführt. Dafür sollte man sich aber unbedingt in der Apotheke Scheibbs voranmelden (Telefon: 07482/42228 oder https://www.oesterreich-testet.at)!