Coronavirus im Bezirk Scheibbs: 396 Neuinfektionen in der Vorwoche

Seit der Vorwoche hat das NÖ Landesimpfzentrum wieder am Wieselburger Messegelände Station bezogen. Geimpft wird jeweils Mittwoch und Freitag von 14 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 15 Uhr – mit und ohne Termin.

„Das Landesimpfzentrum in der Messe Wieselburg wird ganz gut angenommen. An den Impftagen Freitag und Samstag wurden 153 beziehungsweise 136 Impfungen durchgeführt. Das liegt aufgrund der Größe im landesweiten Schnitt. Rund 90 Prozent aller Impfungen waren Auffrischungen“, erklärt Stefan Spielbichler vom Notruf Niederösterreich.

Beim Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen wird das Thema Impfen in den nächsten Wochen sicher wieder an Bedeutung gewinnen. Denn seit Mitte September hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Bezirk fast verdoppelt und liegt aktuell bei 949,4 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Das sind 396 Neuinfektionen alleine in der Vorwoche. „Pro Tag verzeichnen wir derzeit rund 55 positive Covid-Fälle – das ist leider Fakt“, weiß auch Bezirkshauptmann Johann Seper.

