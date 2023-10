Lunz am See: Parken mit dem Handy

Parken rund um den Lunzer See wird ab dem kommenden Jahr teurer. Die Preise wurden laut einstimmigem Beschluss des Gemeinderats moderat angehoben. So kostet ein Tagesticket für den Seeparkplatz sowie für die Parkplätze beim Seebad und in Seehof künftig 7,50 Euro, bis zu 1,5 Stunden Parkzeit 2,50 Euro und bis zu drei Stunden 5 Euro.

Eine Neuerung gibt es bei den Jahreskarten zum Preis von 35 Euro. Diese werden ausschließlich nur an Lunzerinnen und Lunzer vergeben, die ihren Hauptwohnsitz bzw. Firmensitz in der Gemeinde angemeldet haben. Bislang konnten auch die Zweitwohnsitzer so ein Jahresticket lösen. „Generell ist die Zahlungsmoral bei den Parkplatznutzern gut. Es gibt kaum Strafen“, zeigt sich VizebürgermeisterJohann Strohmayer zufrieden.

Ebenso erfreulich ist, dass man künftig mittels EasyPark-App die anfallende Parkgebühr rund um den See gleich auf unkompliziertem Weg mit dem Handy bezahlen kann. Die Überwachung der Parkplätze erfolgt in diesem Falle mittels GPS-Daten. Der Parkwächter erhält über sein Handy eine Liste und kann so die Kontrolle durchführen. „Damit schaffen wir neben der Barbezahlung und der Bezahlung mit Bankomat eine zusätzliche Möglichkeit für unsere Gäste“, betont Bürgermeister Josef Schachner.