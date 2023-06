Live-Musik im Purgstaller Schlosspark

Bereits zum dritten Mal gehen am 10. und 17. Juni die „Parksessions“, veranstaltet von Connect und KAMÜ, im Schlosspark Purgstall über die Bühne. Dabei können sich die Besucherinnen und Besucher an beiden Tagen auf talentierte Musikerinnen und Musiker aus unterschiedlichen Musikrichtungen freuen.

Am ersten Samstag sind die Genres Drum and Bass, House, Hip-Hop und Techno durch regionale DJs vertreten. Am zweiten Veranstaltungstag sorgen regionale Bands wie „Das neue Wohnzimmer”, HÖRST, MIKK und Sharona für ein vielfältiges musikalisches Programm. Die Veranstalter Connect und KAMÜ laden im gemütlichen Schlosspark ab jeweils 16 Uhr zu Live-Musik bei Getränken und BBQ.