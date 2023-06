Zwei Wochenenden voll mit musikalischen Highlights

An den vergangenen beiden Samstagen wurde der Schlosspark in Purgstall zur Musikbühne. Insgesamt rund 900 Besucherinnen und Besucher lauschten bei den „Parkessions“ den einzigartigen Klängen und genossen bei regnerischem und sonnigem Wetter die gemütliche Atmosphäre im Grünen.

Mit leckerer Grillerei, kühlen Cocktails und mitreißender Musik stand einer ausgelassenen Stimmung nichts im Weg, wurde so ausgelassen gefeiert. Am ersten Tag wurde Musik aus den Genres Drum and Bass, Techno und House geboten. Bei der zweiten Parkession vergangenen Samstag standen regionale Livebands, wie SHARONA, auf der Bühne im Purgstaller Schlosspark.

Die beiden Jugendkulturvereine „CONNECT“ und „KAMÜ“ können als Organisatoren auf zwei erfolgreiche Veranstaltungen zurückblicken. „Es freut mich, dass wir Künstlerinnen und Künstlern aus der Region eine Bühne bieten können und junge Menschen zusammenbringen dürfen“, zeigt sich Sophie Steindl, Obfrau des Melker Jugendkulturvereins „CONNECT“, erfreut über die gelungenen Parksessions.