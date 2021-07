Bürgermeister Alois Mellmer ist neuer Gemeindeparteiobmann der Volkspartei St. Georgen an der Leys. In dieses Amt gewählt wurde er beim Gemeindeparteitag der ÖVP St. Georgen an der Leys, wo auch über die Besetzung der Vorstands-Positionen entschieden wurde.

Parteiobmann-Stellvertreter sind Margit Aigelsreiter und Paul Magg, Schriftführerin Renate Deuretzbacher. Neu als Finanzreferentin im Parteivorstand ist Karin Karner, ebenfalls zum ersten Mal üben Florian Streimelwöger und Rupert Karner das Amt der Finanzprüfer aus.

Weitere neue Vorstandsmitglieder sind Harald Stamminger, Kevin Aigner, Christian Penzenauer, Christiane Winter und Claudio Wurzenberger. Bürgermeister Mellmer lösten den scheidenden Bürgermeister a.D. Stefan Schuster ab.

Schuster wurde bei den darauf folgenden Ehren zum Ehren-Parteiobmann ernannt und erhielt außerdem, als Auszeichnung des Gemeindebunds, die Goldene Ehrenplakette.