Purgstaller Original geht in Pension: „Einfach ins Wasser springen“

NÖN: Sie waren mit Leib und Seele Bademeister. Wie fühlt es sich an, dass das Erlauftalbad für Sie Vergangenheit ist?

Johann Zeller: Ich habe meinen Job an meinen Nachfolger Thomas Anerl übergeben und bin überzeugt, dass er das gut machen wird. Für mich fangen jetzt ruhigere Zeiten an und ich freue mich darüber. Natürlich hat das Bad immer einen Platz in meinem Herzen und wird ein besonderer Ort für mich bleiben.

Wie sind Sie denn damals 1987 zu der Stelle als Bademeister gekommen?

Zeller: Ich habe im Bauhof gearbeitet, war aber dort nicht wirklich glücklich. Bürgermeister Schober kannte mich schon aus meiner Kindheit und hat mich gefragt: Ich sehe dich immer so schön in der Erlauf schwimmen, willst du mir nicht den Bademeister machen? Ich habe gesagt, ok, ich mache es, aber nur, wenn ich es allein machen darf.

Was heißt das?

Zeller: Dass ich die Entscheidungen über das Bad großteils selber getroffen habe. Die Pflege der Anlage, die Wartung, die Wieder-Instandsetzung im Frühling, die Sicherheit, das Personal, das waren meine Zuständigkeitsbereiche. Ich musste natürlich vorher die Bademeister-Prüfung machen, den Rettungsschein und eine Prüfung für den Umgang mit Chemikalien.

Was hat sich im Bad alles geändert, seit Sie angefangen haben?

Zeller: Sehr vieles. Kurz nach meinem Dienstantritt haben wir die Rutsche bekommen und die Flutlicht-Scheinwerfer installiert. Seither gibt es jeden Donnerstag bis 22 Uhr Flutlichtbaden. Das wurde sofort sehr gut angenommen und ist immer noch sehr beliebt. Das Buffet ist in den vorderen Bereich beim Eingang verlegt worden, was sehr gut war, weil die Buffetgäste vorher direkt neben dem Becken gesessen sind. Wenn einer vom Dreimeterbrett gesprungen ist, konnte es schon passieren, dass alle nass waren und das Chlorwasser im Kaffee.

Was waren besondere Highlights für Sie?

Zeller: Die Badfeste, besonders das Jubiläumsfest zum 60. Geburtstag des Bads. Und die Filmaufnahmen zur ATV-Reality-Serie „Unsere Bademeister“. Da war ein Filmteam eine Woche lang im Bad. Die Folgen sind schon mehrmals ausgestrahlt worden, ich werde heute noch darauf angesprochen. Für uns eine unschätzbare Gratis-Werbung. Und die Dreharbeiten waren ein Riesenspaß, viele Badegäste haben begeistert mitgemacht.

Hat es auch tragische Vorfälle gegeben?

Zeller: Einmal ist eine Frau fast ertrunken. Ein Kind hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass irgendetwas im Wasser treibt. Es war eine Frau, die schon bewusstlos war. Ich habe sie herausgezogen. Glücklicherweise war eine Ärztin im Bad, die auch gleich helfen konnte. Der Hubschrauber musste kommen und auf der Liegewiese landen. Die Frau hat es geschafft, aber der Schock war bei allen Beteiligten tief.

Warum sollte man ins Erlauftalbad gehen?

Zeller: Erstens, weil wir ein 33 Meter langes Becken haben. Daher gibt es bei uns auch sehr viele Saisonkartenschwimmer, die in der Früh ihre Längen schwimmen. Sehr wichtig für die Kinder und jungen Leute sind der Sprungturm und natürlich die Rutsche. Obwohl das Erlauftalbad das älteste im Bezirk ist, ist es top gepflegt und rundherum in Schuss.

Würden Sie heute wieder Bademeister sein wollen?

Zeller: Ganz sicher. Ich habe den Job mit Leib und Seele gemacht. Manchmal war es stressig, aber ich werfe nicht so schnell die Nerven weg und behalte meine gute Laune. Geholfen haben mir sicher mein Humor und meine gesellige Art. Ich bin halt ein echter Musikant – gehe auf die Leute zu und komme mit allen gut aus. Und wenn es einmal nicht so gut läuft, hat man im Bad eine einzigartige Möglichkeit: Einfach ins Wasser springen und man ist wieder gut drauf.