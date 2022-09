Hans Zeller: Ära ist in Purgstall zu Ende

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Er kann es selber noch nicht ganz glauben, und die Badegäste im Erlauftal schon gar nicht. Die heurige Sommersaison war für „Badewaschl“ Hans Zeller die letzte. Der 61-Jährige geht nach 37 Jahren im Amt in Pension und wird in „seinem“ Bad nur noch Gast sein.

Nach zwei Jahren im Bauhof übernahm Hans Zeller 1985 nach dem Ablegen der notwendigen Prüfungen das Erlauftalbad. „Ich durfte mir ein verlässliches Team selber zusammenstellen, der damalige Bürgermeister Scholler hat mir da freie Hand gegeben.“ Weitere fünf Bürgermeister später ist Zeller zufrieden mit dem, was er für das Bad erreicht hat. „Wir haben die längste Rutsche im Bezirk. Jeden Donnerstag ist Flutlichtbaden. Das gibt es sonst nirgends im Bezirk.“

In seinen Dienstjahren habe es viele Highlights gegeben, erzählt Hans Zeller: „Wir hatten 35 Badfeste. Das absolute Highlight war im vergangenen Jahr der Auftritt der Edlseer.“ Radio NÖ und Radio Arabella haben aus dem Bad gesendet. Auch im Fernsehen waren Zeller und sein Team schon zu sehen. 2019 waren sie unter den Stars von zwei Folgen der ATV-Reality-Serie „Unsere Bademeister“.

„Erlauftalbad ist wie mein zweites Zuhause“

„Ich werde in der Pension sicher genug zu tun haben“, sagt Hans Zeller. „Aber wenn ich an das Bad denke, tut mir schon das Herz weh. Jeder kennt mich, ich gehöre zum Inventar. Und für mich ist das Bad wie mein zweites Zuhause.“

Der Nachfolger steht schon in den Startlöchern: „Thomas Anderl ist derzeit Mitarbeiter im Bauhof. Er macht bereits die Prüfungen und wird seine Sache sicher sehr gut machen“, sagt Hans Zeller. Die Schwimmkurse zu Ferienbeginn wird der Bademeister in Ruhe auch weiter abhalten. „Die Kurse liegen mir besonders am Herzen. Und so komme ich ab und zu noch ins Bad und kann ein bisschen nach dem Rechten sehen“, lacht Hans Zeller. „Aber das Kommando haben jetzt die anderen.“ Die wichtigste Eigenschaft eines Bademeisters, sagt Zeller, sei jedoch die Toleranz: „Man muss schon ab und zu ein Auge zudrücken können, und auch einmal länger offen halten, wenn die Leute Spaß haben.“

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.