Randegg: Ein Abschied mit Wehmut

„Das eine oder andere Mal hat es mir schon die Tränen in die Augen gedrückt. 32 Jahre sind eine lange Zeit. 95 Prozent meiner Kunden sind Stammkunden, da kennt man oft viele ihrer Lebensgeschichten. Da ist es nicht so einfach, Abschied zu nehmen, auch wenn ich mich jetzt auf meinen neuen Lebensabschnitt sehr freue“, erzählt Anna Peschl, die im Mai ihren 60. Geburtstag gefeiert hat und mit Ende Juli jetzt endgültig in Pension geht.

Seit 1991 betrieb sie die Trafik in Randegg. Zuerst mit ihrem Mann Franz, der 2006 viel zu früh an Krebs verstorben ist, danach alleine. Seit 1993 am jetzigen Standort. Mit Montag, 31. Juli, hat sie ihre Trafik an den Grestner Almir Husejnovic übergeben, der gemeinsam mit seiner Frau Anesa auch die Teichwiesen Alm in Lackenhof betreibt.

Dass der gebürtigen Steinakirchnerin, die mittlerweile mit ihrem neuen Lebensgefährten in Wang lebt, in der Pension nicht fad wird, ist sie überzeugt. „Aktuell haben wir ohnehin gerade eine Großbaustelle zu Hause. Und dann freue ich mich, dass ich viel Zeit zum Wandern mit meinen guten Freundinnen und Freunden habe. Ich bin gerne draußen in der Natur. Und im Dezember kommt auch noch unser erstes Enkelkind. Also fad wird mir schon nicht werden“, lächelt Anna Peschl.

An ihren letzten beiden Öffnungstagen erhielt Anna Peschl auch noch viel „offiziellen Besuch“. Das Team vom Kauf- und Modehaus Steinecker besuchte Peschl genauso wie die Filialleitung der Raiffeisenbank, Wirtschaftskammer-Bezirksobfrau Erika Pruckner und Bürgermeisterin Claudia Fuchsluger. Alle bedankten sich nochmals bei ihrer „Anni“ und wünschten ihr alles Gute für ihren neuen Lebensabschnitt.