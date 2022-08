Schulrätin Elisabeth Handl nimmt nach 39 Jahren Abschied

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Seit 1983 leitete Elisabeth Handl den Standort St. Anton der Musikschule Scheibbs. Begonnen hat sie damals unter Musikschuldirektor Manfred Weinberger. Mit Ende August gibt die heute 62-Jährige dieses Amt ab. „Es ist für mich jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich gehe mit einem sehr erfüllten Gefühl und sehr schönen Erinnerungen an viele besondere Auftritte“, schildert Elisabeth Handl im NÖN-Gespräch, die in der Musikschule Klavier und Ensemble unterrichtet hat. Ihren Hauptberuf als Lehrerin an der Mittelschule Scheibbs (Musik, Mathematik und Sport) wird sie noch ein weiteres Schuljahr lang ausüben.

In der Musikschule hat sie in den 39 Jahren auch viele strukturelle Änderungen mitgemacht. Und „in einer so kleinen Gemeinde wie St. Anton war es ein ewiges Auf und Ab. Vor allem haben die Instrumente immer wieder gewechselt. Wenn beim Abschlusskonzert ein Schüler oder eine Schülerin mit der Steirischen toll aufgespielt hatte, hatten wir im Schuljahr darauf zehn Anmeldungen für die Steirische. Das Jahr darauf war wieder die Querflöte der Renner“, erinnert sich Handl mit einem Lächeln zurück. Der Schülerhöchststand in St. Anton lag bei 50. Aktuell übergibt sie den Standort mit rund 30 Schülerinnen und Schülern sowie elf Lehrkräften, die allesamt in mehreren Musikschulen unterrichten. Die Standortleitung übernimmt vorerst Musikschulverbandsdirektorin Irene Kraus.

Der Kultur und der Musik bleibt Elisabeth Handl natürlich auch weiterhin treu. „Allerdings möchte ich ein wenig mehr für mich selbst musizieren, auch wenn das Arbeiten mit den Jugendlichen sehr erfüllend war“, sagt Handl und weist gleich auf den nächsten Fixtermin hin. Am 25. September präsentiert sie gemeinsam mit Gudrun Schagerl und Gerda Hengstberger im Scheibbser Schlosshof die neue Jubiläums-CD des „Scheibbser 3er“, der heuer sein 30-jähriges Bestandsjubiläum feiert.

