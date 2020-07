In der letzten Schulwoche organisierten der Elternverein sowie die Marktgemeinde Wang zusammen eine Verabschiedungsfeier für Volksschulleiterin Maria Prankl, die nun ihren Ruhestand antritt.

Maria Prankl begann ihren Dienst in der Hauptschule Gresten. Nach fünf Jahren wechselte die Wolfpassingerin in die Volksschule Wang, der sie 37 Jahre lang bis zur Pensionierung treu blieb. Die letzten sieben Jahre ihrer Dienstzeit war sie als Leiterin an der Volksschule Wang tätig. 37 Jahre, in denen sich in der Volksschule vieles verändert hat. In den vergangenen Jahren wurden die Bücherecke sowie der Garten neu gestaltet. Vor allem die letzten Monate, während in der Coronakrise, waren eine große und noch nie dagewesene Herausforderung für das gesamte Pädagogenteam.

Der Elternverein und die Marktgemeinde Wang bedanken sich sehr herzlich für 37 Jahre pädagogische Begleitung der Volksschulkinder, für sieben Jahre als Direktorin, und wünschen ihr alles Gute für den neuen Lebensabschnitt. „Für uns ist sie wie eine Wanger Gemeindebürgerin in diesen vielen Jahren geworden“, betont VP-Bürgermeister Franz Sonnleitner. Die Leitung der Volksschule Wang werden in Zukunft Direktorin Christine Loibl sowie ihr Stellvertreter Christoph Wolmersdorfer der NMS Steinakirchen übernehmen.