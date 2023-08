„Stenderl schaun“ am Hochbärneck

Zum Höhepunkt des Perseiden-Schauers am vergangenen Samstag lud der Verein „Astrostation Hochbärneck“ Interessierte zum gemeinsamen Sternschnuppen schauen am Hochbärneck ein. Nach einer Almjause beim Almhaus machten sich etwa 150 Gäste auf den Bänken und der Almwiese fürs „Sternderl schaun“ bereit. Zum Einruch der Nacht ging die Hauptattraktion des Abends los. Die Besucher blickten gespannt in die Richtung des Sternbilds Perseus, aus dem der Sternschnuppenregen der Perseiden entspringt. Der Verein „Astrostation Hochbärneck“ dokumentierte insgesamt 34 Sternschnuppen im Zeitraum von einer Stunde. Somit war etwa alle zwei Minuten eine Sternschnuppe zu sehen. Zudem konnten sich Hobbyastronomen über eine klare Sicht auf die Milchstraße freuen. Der Sternenhimmel am Hochbärneck gelte als einer der besten Mitteleuropas. Gegen Mitternacht hatten alle Interessierten noch die Möglichkeit, durch die Teleskope des Vereins „Astrostation Hochbärneck“ den Sternenhimmel zu betrachten. Die nächste Möglichkeit, den Sternenhimmel am Hochbärneck zu erkunden, ist am Freitag, 25. August 2023.

Die Besucher hatten eine sternenklare Sicht auf den Nachthimmel. Foto: Astrostation Hochbärneck