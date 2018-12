Weihnachtsstimmung im Meierhof .

Zwei Tage lang lud der Verein Meierhof zur „Weihnachtsstimmung“ in den Meierhof ein. Neben Kunsthandwerk und weihnachtlicher Kulinarik konnten die jüngsten Besucher auch selbst gestalten – und zwar in der Lebkuchen-Werkstatt, wo 70 Kilo Teig (!) gebacken und verziert wurden. Bläsergruppen und Krampusse sorgten am Sonntagabend für Stimmung.