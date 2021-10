Pfarre Wieselburg trauert um Hermine Scholz .

Die Pfarre Wieselburg trauert um Hermine Scholz, die am vergangenen Dienstag im 91. Lebensjahr von Gott zu sich gerufen wurde. Die Auferstehungsfeier beginnt am Montag, 11. Oktober, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Wieselburg. Anschließend Beisetzung im Familiengrab Scholz am Friedhof. Bereits am Sonntag, 10. Oktober, wird um 18.15 Uhr in der Pfarrkirche Wieselburg für sie gebetet.