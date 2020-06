Engelbert Grubner ist als Mandatar für die Verwaltung der Pfarre zuständig.

Er ist der Initiator und Organisator der Maßnahmen im Pfarrhof.

"Die Coronazeit ist auch in der Pfarre nicht spurlos vorüber gegangen.

Während die Kirche und der Pfarrhof nur sehr eingeschränkt benutzt werden durften, nutzten wir die Zeit, um den Pfarrhof zu sanieren", schildert Grubner

Das ganze Erdgeschoss wurde neu ausgemalt und alle Türstöcke neu gestrichen.

In der Pfarrkanzlei wurden neue Schreibtische und Computer angeschafft. Ein barrierefreies WC mit Babywickeltisch wurde errichtet. Im Pfarrsaal wurde ein Küchenblock eingebaut, der von Familie Puschenreiter gratis zur Verfügung gestellt wurde.

Alle Arbeiten wurden von ortsansässige Professionisten durchgeführt.

Dabei wurden sie von vielen ehrenamtliche Arbeitsstunden vom Pfarrgemeinderat und Pfarrkirchenrat unterstützt. Die Gesamtkosten von rund 25.000 Euro wurden je zur Hälfte von Pfarre und Diözese getragen.

Am Sonntag lud der Pfarrgemeinderat und die Jungschar zum Pfarrkaffee in den Pfarrsaal. Da wurde erstmals der Pfarrhof in neuem Glanz öffentlich präsentiert.