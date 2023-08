Tradition wiederbelebt: Über 500 Kräutersträußchen gebunden

Die katholische Frauenbewegung von Steinakirchen hat in diesem Jahr einen uralten Brauch aufgegriffen, der seit Jahrhunderten in vielen Orten gepflegt wird. Es wurden zum Hochfest Mariä Himmelfahrt rund 500 Kräutersträußchen gebunden. „Zahlreiche Frauen halfen mir beim Suchen, Trocken und Binden der Kräuter“, betont Renate Etlinger, die für dieses Vorhaben die Organisation überhatte. Beim Festgottesdienst, der vom Kirchenchor unter der Leitung von Josef Resch musikalisch gestaltet wurde, brachten die Frauen diese Schätze der Natur in die Pfarrkirche. Nachdem die Sträußchen von Pfarrer Hans Lagler und Kaplan Sojan Thomas feierlich gesegnet wurden, erhielten die zahlreichen Mitfeiernden jeweils ein Stück. Die Spenden in der Höhe von rund 2.300 Euro werden für die neue Verstärkeranlage der Kirche verwendet, damit die Gebete bei den Gottesdiensten noch besser zu hören sind.