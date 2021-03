Die NÖN war am Sonntag in der 10-Uhr-Messe bei der Weihe der Palmbuschen in der Pfarre Wieselburg durch Dechant Daniel Kostrzycki dabei - so wie übrigens auch LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf mit Familie, Bürgermeister Karl Gerstl, Bauernbund-Direktor Paul Nemecek und viele mehr.