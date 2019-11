Karl Hasengst wurde am 3. Februar 1949 in Krems geboren, wuchs in Dürnstein auf, absolvierte das Stiftsgymnasium Melk und das Priesterseminar St. Pölten und wurde nach dem Studium der Theologie in St. Pölten am 29. Juni 1973 zum Priester geweiht. Nach Tätigkeiten als Kaplank in den Pfarren Maria Anzbach und Obergrafendorf war er von 1976 bis 1981 als Pfarrer in der Pfarre Krems-St. Paul und von 1981 bis 1985 in den Pfarren Weißenkirchen-Wösendorf tätig.

Am 1. September 1995 kam er schließlich als Stadtpfarrer nach Scheibbs. Dieses Amt bekleidete er bis zum 1. September des heurigen Jahres. Bis zu den nächsten Dekanatswahlen ist er auch noch Dechant in Scheibbs.

In Scheibbs gilt er unter anderem als "Baumeister". Denn in seiner Ära wurden die Stadtpfarrkirche, die Klosterkirche und das Benefizium gänzlich renoviert.

Mehr über die Verleihungsfeier im Rahmen der Sonntagsmesse und was Pfarrer Karl Hasengst zu seiner Ehrenbürgerschaft gesagt hat, lesen Sie in der kommenden Print-Ausgabe der Erlauftaler NÖN.