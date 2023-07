Gresten: Ein Tag für die ganze Pfarre

Einen Tag, der ganz allein der Pfarre Gresten gehören soll, wünschte sich Pfarrer Franz Sinhuber am ersten Sonntag im Juli. Nach den Beschränkungen der letzten Jahre waren alle eingeladen, mit dem Kirchenchor unter Chorleiterin Helga Grasberger und der Kirchenmaus Cilli zu feiern. Nachher war Gemütlichkeit im Pfarrgarten mit der Ortskapelle unter den Kapellmeistern Maria Fuchsluger und Wolfgang Wieser angesagt. Anschließend sorgte das Blasorchester Gresten mit einem neuen „Dirigenten“ für beste Stimmung. Außerdem konnten sich die vielen Besucher bei einem Bücherbasar schlau machen – oder an einer Kirchenführung bzw. Orgel- und Kirchturmbesichtigung teilnehmen. Abseits dieses Heimatkunde- und Kulturprogramms vergnügten sich Kinder in einer Hüpfburg, beim Kasperltheater, Basteln, Ballspielen, Billard, bei Schminkstationen und Tischtennis im weitläufigen Pfarrgarten. Das Zugpferd für alle Kinder an diesem Tag war aber das Karussell der Nepal-Hilfe, wo August Plank und seine Helfer alle mutigen Kinder einluden, auf hölzernen Pferden einen lustigen Ritt zu wagen.